La giovane hostess palermitana morta a Vienna no dei magistrati austriaci all' autopsia

La tragica morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana, continua a suscitare sconcerto e interrogativi a Vienna. Nonostante la richiesta della famiglia di effettuare un’autopsia, i magistrati austriaci hanno deciso di non procedere, alimentando il dolore e le incertezze intorno alle circostanze della sua scomparsa. Un caso che richiede ancora risposte chiare per fare luce su una vicenda così dolorosa.

I magistrati austriaci hanno deciso che non sia necessaria l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la hostess di 24 anni precipitata dal balcone della casa in cui viveva a Vienna con il suo fidanzato anche lui palermitano, sabato scorso e deceduta lunedì in ospedale. Nonostante la richiesta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it