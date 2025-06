La giornalista ha indossato un vestito midi in duchesse dorato disegnato da Daniel Roseberry con scollo off-the-shoulder delicati ricami floreali e corsetto impreziosito da perline di vetro

Oggi a Venezia si celebra un matrimonio da sogno, e anche il look della giornalista non è da meno. Lauren Sánchez ha scelto un abito haute couture P/E 2025 di Schiaparelli, un capolavoro in duchesse dorata di Daniel Roseberry, con scollo off-the-shoulder, ricami floreali e un corsetto impreziosito da perline di vetro. Un insieme di eleganza e raffinatezza che cattura l’attenzione, facendo di questo evento un vero spettacolo di stile e glamour.

Oggi a Venezia si celebrano le nozze tra Lauren Sánchez e Jeff Bezos. Per la sua ultima apparizione pubblica, Sánchez ha optato per un magnifico abito haute couture della PE 2025 di Schiaparelli. La mise è stata completata da orecchini di diamanti oversize e pump coordinate. Per il matrimonio, la somma dedicata ai look della Sànchez supererà il milione e mezzo di euro, con brand di lusso come Oscar de la Renta, Dior e Dolce & Gabbana.

