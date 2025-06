La Germania alzerà il salario minimo a 14,60 euro entro il 2027

La Germania si prepara a un importante passo avanti nel campo delle condizioni salariali, annunciando un aumento graduale del salario minimo che raggiungerà i 14,60 euro l’ora entro il 2027. Questa decisione, frutto di un accordo tra sindacati e datori di lavoro, potrebbe trasformare il panorama occupazionale e rafforzare la protezione dei lavoratori. Un cambiamento che promette di avvicinare la Germania a un livello di benessere economico ancora più elevato.

Il governo tedesco ha annunciato un aumento graduale del salario minimo, che passerà dagli attuali 12,82 euro l’ora a 14,60 euro nel 2027. L’incremento, deciso da una commissione formata da sindacati e datori di lavoro, inizierà nel gennaio 2026 con un primo scatto a 13,90 euro. La misura, se attuata, porterà lo stipendio mensile di un lavoratore a tempo pieno vicino ai 2.500 euro, rendendo il salario minimo tedesco il secondo più alto dell’Unione europea, dopo il Lussemburgo. L’aumento del salario minimo in Germania potrebbe aumentare il rischio di disoccupazione. La notizia è rilevante non solo per chi lavora, ma anche per l’intero sistema economico tedesco: l’aumento arriva in un momento delicato, dopo due anni di stagnazione e con un tasso di disoccupazione in crescita che si avvicina ai 3 milioni di persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it