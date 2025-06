La gelateria dell' anno è a Ortona | consegnato il riconoscimento

La gelateria dell'anno 232 a Ortona, L'Oasi di Domenico Dell'Orefice, brilla di luce propria, ricevendo il prestigioso riconoscimento dai giornalisti enogastronomici d'Abruzzo. Un traguardo che premia passione, qualità e creatività nel cuore della tradizione italiana. Questo riconoscimento non solo celebra l’eccellenza locale, ma conferma come l’arte del gelato possa conquistare anche i palati più esigenti. La passione continua a essere il segreto del successo.

Domenico Dell'Orefice, titolare della gelateria L'Oasi di Ortona, ha ricevto il prestigioso riconoscimento della "Gelateria dell'anno" da parte dei giornalisti enogastronomici d'Abruzzo. Giornalisti, accademici della cucina, ed esperti del settore hanno dato il giusto risalto ai risultati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

