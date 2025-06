La Francia ha abbattuto droni iraniani diretti a Israele prima del cessate del fuoco

Durante un acceso dibattito all’Assemblea nazionale, il ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu ha svelato che la Francia ha abbattuto droni iraniani diretti a Israele prima del cessate il fuoco. Un gesto che sottolinea il ruolo attivo e deciso di Parigi nella complessa crisi mediorientale. Scopriamo insieme i dettagli di questa mossa strategica e le sue implicazioni geopolitiche.

Ieri, durante un dibattito all'Assemblea nazionale sulla situazione in medio oriente, il ministro della Difesa francese, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che la Francia ha abbattuto dei dro.

In questa notizia si parla di: francia - abbattuto - droni - iraniani

Il presidente degli Stati Uniti, nella notte italiana, si è unito ai bombardamenti israeliani all'Iran, colpendo alcuni siti nucleari. Gli iraniani e le iraniane che guardano l'escalation dall'estero sono divisi tra chi auspica la liberazione dal regime teocratico supportan Vai su Facebook

Macron, 'intercettati missili da nostra base in Giordania' - La Francia ha "intercettato" dalla Giordania missili e droni iraniani lanciati contro Israele nella notte fra sabato e domenica. Scrive ansa.it