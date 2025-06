La forza di Gianna Nannini diventa musica che incanta il Circo Massimo

L’energia travolgente di Gianna Nannini si trasforma in musica magica che ha incantato il cuore del Circo Massimo a Roma. Con migliaia di fan entusiasti e l’ospite speciale Francesco De Gregori, il concerto ha segnato l’inizio di un tour estivo indimenticabile. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come la musica possa unire e emozionare, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico. La magia continua…

Migliaia di appassionati al concerto di Gianna Nannini al Circo Massimo di Roma, con il quale l’artista toscana ha aperto il tour estivo e che ha visto Francesco De Gregori come ospite d’eccezione. Servizio di Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La forza di Gianna Nannini diventa musica che incanta il Circo Massimo

