La forza del Palio senese Il sindaco Fabio | Parla di valori e di libertà

La forza del Palio senese risiede nel suo spirito unico, nei valori di libertà e tradizione che animano la città. Il sindaco Fabio, con orgoglio, sottolinea come questa manifestazione rappresenti molto più di una corsa: è un patrimonio collettivo che unisce contradaioli e cittadini. In un’atmosfera carica di emozione, il delicato drappellone di Riccardo Manganelli si presenta come simbolo di identità e speranza, rafforzando il legame tra passato e futuro della terra di Siena.

Un abbraccio "terra di Siena" rassicura i contradaioli attraverso il delicato drappellone di Riccardo Manganelli. Si dice che in natura la luce crea il colore. Nella pittura, il colore crea la luce. Ed il Cortile del Podestà, alle ore 19 e qualche minuto è stato invaso da questa rassicurante presenza. "Un Palio senese nella forma, nei colori, nel senso più profondo – parole del sindaco Nicoletta Fabio che ha aperto la presentazione –. Un Cencio che parla di valori e di libertà, la libertà di conoscere e di crescere rappresentata dalla pietra sorretta dai due amorini, quella pietra dove campeggia l’impresa dell’ Accademia degli Intronati, protagonista all’epoca di un vivace clima intellettuale e ancora oggi sinonimo di sapere". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La forza del "Palio senese". Il sindaco Fabio: "Parla di valori e di libertà"

