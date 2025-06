La fisica dell’estate Vincenzo Schettini apre l’Estate in Fortezza

Preparati a un’estate all’insegna di scienza e meraviglia: Vincenzo Schettini, il professore più amato del web, torna con “La fisica dell’estate”, uno spettacolo coinvolgente che trasforma la fisica in un’esperienza indimenticabile. Venerdì 04 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo, scopri come la scienza possa diventare divertimento e scoperta. Non perdere questa occasione: l’estate sta per diventare ancora più brillante e sorprendente!

Arezzo, 27 giugno 2025 – Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, arriva alla Fortezza Medicea di Arezzo venerdì 04 luglio con "La fisica dell'estate", spin-off estivo dello spettacolo di grande successo che ha conquistato il pubblico ottenendo numerosi sold out in tutta Italia, grazie alla capacità di trasformare il palcoscenico in una grande aula scolastica, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente. Prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, lo show live di Vincenzo Schettini ha l'obiettivo di "rendere la fisica un vero spettacolo" coinvolgendo il pubblico in un'esperienza unica e immersiva capace di stupire ed emozionare tutti e tutte: amanti della fisica o nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi o assetati di sapere e, naturalmente, tutti i fan del Prof più famoso dei social! In Italia sono milioni le persone che seguono le sue lezioni di fisica, tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.

