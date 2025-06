La fiorentina Irene Zappelli trionfa al premio Cento linguaggi per l’educazione

La giovane e talentuosa Irene Zappelli, rappresentante della Fiorentina, si distingue con il suo progetto innovativo, vincendo la terza edizione del premio “Cento linguaggi per l’educazione”. Questa iniziativa, promossa da Stripes e dall’Associazione Salvatore Guida, mira a esplorare nuovi modi di comunicare l’educazione attraverso linguaggi artistici rivolti ai giovani. La cerimonia, svoltasi al Teatro “La Bolla”, ha celebrato il talento e l’impegno di questa promettente artista.

Firenze, 27 giugno 2025 – Annunciati i vincitori della terza edizione del premio “Cento linguaggi per l’educazione”, promosso dall’impresa sociale Stripes e dall’Associazione Salvatore Guida con l’obiettivo di favorire la produzione culturale e la divulgazione del tema educativo attraverso nuovi linguaggi artistici rivolti ai giovani tra i 18 e i 30 anni. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro “La Bolla” di Bollate, spazio nato dalla rigenerazione di un luogo pubblico e delle competenze della comunità che lo vive quotidianamente. Il gradino più alto del podio è andato al progetto “Una parola in 60 secondi”, ideato e realizzato da Irene Zappelli di Firenze e da Francesca Stola di Taranto, entrambe studentesse del corso di laurea in Comunicazione, Marketing e Digital Media alla LUMSA di Roma; alle due vincitrici la BCC di Barlassina ha assegnato un premio in denaro di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fiorentina Irene Zappelli trionfa al premio “Cento linguaggi per l’educazione”

In questa notizia si parla di: linguaggi - premio - cento - educazione

Premio Ischia 2024: l’informazione protagonista tra grandi firme, memoria e nuovi linguaggi - La 46ª edizione del Premio Ischia di giornalismo si conclude con un grande successo, celebrando il potere dell’informazione tra grandi firme, memoria e nuovi linguaggi.

Translate postPremio Cento linguaggi per l'educazione: sul podio anche una giovane artista reggina https://ift.tt/8wBKEFr https://ift.tt/9M073XE Vai su X

LET'S DOG-Educazione Cinofila Vai su Facebook

La fiorentina Irene Zappelli trionfa al premio “Cento linguaggi per l’educazione”; Premio Cento linguaggi per l'educazione: sul podio anche una giovane artista reggina; Una studentessa toscana trionfa al Premio 'Cento linguaggi per l’educazione'.

Una studentessa toscana trionfa al Premio 'Cento linguaggi per l’educazione' - Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l’impresa sociale Stripes e l’Associazione Salvatore Guida hanno portato a termine anche la III edizione ... Secondo gonews.it

Stripes, la terza edizione del premio "Cento linguaggi per l'educazione" - Milano Venerdì, 4 aprile 2025 Stripes, la terza edizione del premio "Cento linguaggi per l'educazione" Iscrizioni aperte sino al 30 aprile, le premiazioni avranno luogo il 21 giugno presso il ... Segnala affaritaliani.it