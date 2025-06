La fine del sogno leghista ma non solo sul terzo mandato dei presidenti di Regione

La sconfitta dell’emendamento leghista sul terzo mandato dei presidenti di Regione segna un passo importante nel panorama politico italiano. Con un risultato che riflette il fermento e le tensioni interne, questa bocciatura apre nuovi scenari sul futuro delle riforme e della stabilità regionale. La partita è ancora aperta, e il dibattito continua a scuotere le fondamenta del sistema politico italiano. Ma cosa significa tutto questo per il nostro Paese?

L'emendamento leghista per il terzo mandato dei presidenti di Regione non è passato alla commissione Affari costituzionali del Senato. I voti a favore sono stati cinque – tre della Lega, uno di Italia viva e uno del gruppo parlamentare Autonomia – a fronte di due astensioni e quindici "No" all'integrazione della modifica nel disegno di legge che regola il numero dei consiglieri regionali. Già prima della votazione in commissione, Fratelli d'Italia aveva chiarito che, in assenza di un'intesa tra Lega e Forza Italia, non avrebbe potuto sostenere l'ennesimo emendamento proposto dal partito di Matteo Salvini.

