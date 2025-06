La figlia di Riina indagata per estorsione col marito Antonio Chiavarello chiesto l' arresto

Nuove ombre si addensano sulla famiglia Riina, con la figlia Maria Concetta e il marito Antonino Ciavarello al centro di un’indagine per estorsione. La decisione del Tribunale del Riesame di Firenze di applicare la custodia cautelare in carcere apre un capitolo cruciale in questa vicenda, che scuote ancora una volta l’immagine di una delle famiglie più tristemente note della mafia italiana. Cosa riserva il futuro per loro?

Il Tribunale del Riesame di Firenze, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Maria Concetta Riina e Antonino Ciavarello, rispettivamente figlia e genero del defunto capo di «Cosa Nostra» Salvatore Riina, indagati in concorso per i delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di tentata estorsione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

