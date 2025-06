La figlia 13enne chiama il 112 | Mamma e papà stanno litigando Scatta un arresto

Una notte di tensione nel basso ferrarese si è trasformata in un intervento delle forze dell'ordine, quando una lite domestica tra madre e padre si è intensificata fino a richiedere l'intervento dei carabinieri. In un breve ma drammatico episodio, un uomo di 31 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Scopriamo come sono andate le cose e cosa si cela dietro questa vicenda che ha scosso la tranquilla comunità locale.

Nella notte del 26 giugno, nella zona del basso ferrarese, i carabinieri di Codigoro e di Comacchio, hanno arrestato un 31enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda si è consuma in ambito domestico, dove è scoppiata un’accesa lite tra una donna e il suo compagno, in presenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

