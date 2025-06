La festa al Nicolosi per i 251 anni della guardia di finanza | tutti i militari premiati

Celebrare 251 anni di dedizione e sacrificio: questa è stata la splendida occasione celebrata nel quartiere Nicolosi a Latina, dove si sono riuniti militari, cittadini e autorità per rendere omaggio alla Guardia di Finanza. Durante la cerimonia, i più meritevoli tra i nostri soldati sono stati premiati per il loro straordinario impegno, testimonianza vivente di un servizio al paese impeccabile e costante. La festa si è conclusa con un senso di orgoglio condiviso e un rinnovato spirito di collaborazione.

