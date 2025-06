La Federcalcio premia il settore giovanile di JFC Civita Castellana e Asd Romaria

La Federcalcio premia con entusiasmo il settore giovanile di JFC Civita Castellana e ASD Romaria, riconoscendo il loro impegno e crescita nel calcio dilettantistico. Come annunciato dal Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, sono ufficialmente confermate le società qualificate come Club di 2° Livello per la stagione 2024/2025, testimonianza di un progetto ambizioso e dedicato al futuro del calcio italiano. Questi riconoscimenti sottolineano che...

Come reso noto dal Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, sono ufficiali i nomi delle società calcistiche che risultano qualificate come Club di 2° Livello per la stagione sportiva 20242025. Si sta parlando di quelle società che hanno chiesto il riconoscimento per quel che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: federcalcio - premia - settore - giovanile

Le date (presunte) della prossima stagione di Promozione La Federcalcio Regionale ha diramato le date (presunte) della prossima stagione di Promozione, dove ci sono alcune novità . In via del tutto eccezionale i gironi di campionato, solo per questa stagion Vai su Facebook

La Figc premia le scuole calcio del Molise: futuro del settore giovanile; Il Calcio e le ore di lezione, la FIGC premia il Parma per Vetrina Crociata; Benemerenze sportive: premiati a Roma dirigenti e società di LND e Settore Giovanile e Scolastico.

Inter, l'Uefa premia il settore giovanile: "È il migliore d'Europa" - Fanpage.it - Il settore giovanile della società di Suning è stato premiato dalla Uefa con il titolo di ‘Miglior club professionista' del Grassroots Awards 2019. Secondo fanpage.it

Brembo premia i migliori sportivi settore giovanile Atalanta - Brembo premia i migliori sportivi del settore giovanile di Atalanta che si sono contraddistinti per merito sia nel percorso scolastico sia in quello sportivo. Segnala ansa.it