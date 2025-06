La Federazione europea dei giornalisti attacca su Paragon | Spyware contro chi critica il governo Ue intervenga

La recente bufera intorno allo scandalo Paragon, che getta ombre sulla privacy dei cittadini europei, ha mobilitato la Federazione europea dei giornalisti e altre realtà internazionali come Amnesty International. In una lettera aperta alle istituzioni Ue, si richiede un intervento immediato contro l'uso illecito di spyware, simbolo di una minaccia crescente alla libertà di stampa e ai diritti fondamentali. È il momento che le autorità agiscano per tutelare la democrazia e la privacy di tutti. Continua a leggere.

