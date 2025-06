La donna morta dopo essere stata investita da un' auto davanti a un supermercato a Favara | un indagato

Un tragico incidente scuote Favara: una donna di 78 anni perde la vita dopo essere stata investita da una Fiat Panda davanti a un supermercato. La Procura ha aperto un'indagine e ha iscritto nel registro degli indagati l'automobilista coinvolto, sospettato di aver causato la tragedia. Un caso che solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla responsabilitĂ di chi si mette al volante. Restiamo aggiornati sui prossimi sviluppi di questa drammatica vicenda.

C'è un indagato per la morte di una donna di 78 anni, investita da una Fiat Panda in via Capitano Callea, a Favara, lo scorso 17 giugno, e morta una settimana dopo. Si tratta dell'automobilista che era al volante dell'utilitaria al quale la Procura contesta adesso, come atto dovuto anche per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

