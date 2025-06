La Dichiarazione di Ancona compie 25 anni e l' area adriatico-ionica è di cruciale interesse oggi come non mai

La dichiarazione di Ancona compie 25 anni, sottolineando l'importanza cruciale dell'area adriatico-ionica, oggi più che mai. La Carta di Ancona rappresenta un pilastro per la cooperazione e lo sviluppo regionale, rafforzando il ruolo strategico della nostra città come ponte verso i Balcani e oltre. Questo anniversario è un’occasione per riaffermare i valori condivisi e gli impegni futuri, consolidando il nostro ruolo di punto di incontro e crescita tra le nazioni.

ANCONA – «La Carta di Ancona è ancora attuale, la nostra città è strategica come ponte verso l’altra sponda e verso i Balcani. Questo di oggi è un momento celebrativo dei 25 anni dalla sottoscrizione della Carta, un momento molto importate per ribadire i valori e gli impegni assunti dai nostri. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Iniziativa Adriatico Ionica, Silvetti: “Carta di Ancona ancora attuale, la nostra città è strategica; Ariston, Merloni compie 99 anni. L’abbraccio di Genga al presidente; Bufera sulla Di Francisca alle Olimpiadi: Mi sono già scusata.

25° ANNIVERSARIO DICHIARAZIONE DI ANCONA - Ancona – “Celebriamo un anniversario davvero significativo per l'area adriatico- Lo riporta ilnautilus.it

A 25 anni dalla dichiarazione di ancona la cooperazione nella macroregione adriatico ionica al centro della conferenza - La conferenza a Ancona celebra i 25 anni della cooperazione tra i Paesi della Macroregione adriatico ionica, affrontando sfide politiche, economiche e il ruolo chiave della società civile per l’integr ... Si legge su gaeta.it