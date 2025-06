La denuncia dell’attrice Irene Maiorino | Vittima di molestie a Roma

L'attrice Irene Maiorino, nota per aver interpretato Lila ne "L’Amica Geniale", ha condiviso un grave episodio di molestia avvenuto a Roma. Mentre tornava a casa nel quartiere Pigneti, è stata oggetto di un comportamento intimidatorio e inappropriato da parte di uno sconosciuto. La sua testimonianza scuote le coscienze e sottolinea l'importanza di denunciare ogni forma di abuso. La sua forza nel parlare rappresenta un messaggio di coraggio per tutte le vittime.

Ha vestito i panni di Lila ne “L’Amica Geniale”. Irene Maiorino, nota per aver interpretato Lila ne “L’Amica Geniale” ha raccontato un abuso sessuale avvenuto a Roma, nel quartiere Pigneti. «Ieri dopo cena, tornando a casa, mi fermo a mandare dei messaggi e mi sento fissare. Ben vestito, fermo tra due macchine. Dico “che guardi?”, abbasso lo sguardo, si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia. Mi è sembrato un secolo con lui a gambe divaricate che continuava. Ho preso il telefono, ho un video in cui lo rincorro». Nel video lei lo rincorre e grida: «Fatti vedere in faccia, brutta mer. che sei». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La denuncia dell’attrice Irene Maiorino: “Vittima di molestie a Roma”

