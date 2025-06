La dedica di Orietta Berti a Fedez | Gli devo tutto ma dopo il divorzio è cambiato

Orietta Berti, accolta con entusiasmo nello studio de La Volta Buona, ha condiviso emozionanti racconti e riflessioni, tra cui il suo affettuoso rapporto con Fedez. Un legame nato con gratitudine e passione, ma che si è evoluto nel tempo, soprattutto dopo il divorzio. Parole che hanno lasciato il pubblico senza fiato e che dimostrano come anche le relazioni più complesse possano essere fonte di ispirazione. Scopriamo insieme come si sviluppa questa storia di emozioni e rinascite...

Orietta Berti è stata accolta con grande calore nello studio de La Volta Buona. Ha di fatto concluso questa stagione, giunta infatti all’ultima puntata. Per lei spazio sul divano per il momento “diritto di replica”. Un po’ di dichiarazioni passate poste al vaglio, con chance di rispondere e argomentare. Svariati gli argomenti toccati, fino ad arrivare al rapporto speciale con Fedez. Per lui ha utilizzato parole che hanno colpito Caterina Balivo e il pubblico. Orietta Berti e Fedez, un legame speciale. Una delle canzoni più importanti della carriera di Orietta Berti è Mille. Sembra strano, considerando quanto sia recente e quanto sia lungo il percorso artistico della cantante. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La dedica di Orietta Berti a Fedez: “Gli devo tutto ma dopo il divorzio è cambiato”

