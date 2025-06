La crescita ferma al palo | a salvarla è solamente il Pnrr

La crescita italiana si ferma, con il PNRR come unica ancora di salvezza. Dopo un primo trimestre positivo ma sottotono rispetto alla media Ue, il secondo trimestre registra appena un +0,1%. Le prospettive per il resto dell’anno sono contrassegnate da incertezze e rallentamenti, lasciando il futuro economico del Paese appeso a un filo. La vera domanda è: come uscire da questa stagnazione e rilanciare la ripresa?

La crescita italiana arranca. Dopo un primo trimestre migliore delle aspettative, ma comunque ben al di sotto della media Ue, l’economia rallenta. Per il secondo trimestre c’è ben poco da festeggiare, con un +0,1% dopo il +0,3% dei primi tre mesi dell’anno. E la prospettiva è quella di una “prosecuzione frenata dall’incertezza nella seconda parte dell’anno”. L’aggiornamento trimestrale delle previsioni di Prometeia non può che preoccupare il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Anche perchĂŠ l’altro dato preoccupante, pur essendo niente piĂš che l’ennesima conferma, evidenzia come il 2025 si potrebbe chiudere con una crescita dello 0,6%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Š Lanotiziagiornale.it - La crescita ferma al palo: a salvarla è solamente il Pnrr

