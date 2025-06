La corte suprema degli Stati Uniti limita il potere dei giudici di bloccare le decisioni dell’esecutivo

In un colpo di scena che scuote il panorama politico e giudiziario, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una maggioranza conservatrice, ha appena limitato il potere dei giudici di bloccare le decisioni dell’esecutivo su scala nazionale. Questo storico pronunciamento apre nuove sfide per i controlli e gli equilibri tra i rami del governo, ponendo domande cruciali sul futuro delle decisioni esecutive e dei diritti civili negli Stati Uniti. Scopriamo insieme le implicazioni di questa storica sentenza.

Il 27 giugno la corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha limitato il potere dei giudici federali di sospendere su scala nazionale le decisioni dell'esecutivo che considerano illegali.

