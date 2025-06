La copertina del Foglio Review raccontata da Matilde Chizzola

Matilde Chizzola ha illustrato la cover del nuovo numero della Review, in edicola per un mese dal 28 giugno. Si intitola "America" e parla talento sprecato, degli Stati Uniti come terra non più di opportunità e della "voracità" di Donald Trump. Qual è stato il processo creativo dietro l'illustrazione della cover del Foglio Review, "America?" Prima di arrivare all'idea definitiva, ho esplorato diverse direzioni. Il mio processo creativo parte quasi sempre da un elenco di parole chiave legate al tema: ne scrivo tante - spesso, troppe - e poi cerco di trasformare le più significative in metafore visive.

