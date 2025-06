La convenzione per luce e gas | Presto tariffe speciali e cashback

SG Energia si prepara a rivoluzionare il modo di vivere luce e gas, offrendo tariffe speciali e cashback esclusivi. Con un occhio di riguardo alla comunità locale, vuole essere l’azienda della porta accanto e oltre, entrando nel cuore del mercato comunale Wagner, il più antico della città . "Stiamo per stipulare una convenzione," spiega Francesco Taverniti, responsabile dello sviluppo commerciale, in un progetto che promette vantaggi concreti per i clienti e la comunità .

"SG Energia vuole essere soprattutto l'azienda della porta accanto". Così si presenta la societĂ che è parte della holding Sgr Luce e Gas, che presto non sarĂ solo "della porta accanto" ma anche tra le postazioni del mercato. Sì: all'interno del mercato comunale coperto Wagner, che, nato nel 1929, è il piĂą antico della cittĂ . "Stiamo per stipulare una convenzione – spiega Francesco Taverniti, responsabile dello sviluppo commerciale – in base alla quale i clienti del mercato potranno beneficiare di una tariffa particolarmente vantaggiosa sulle loro utenze, con tanto di cashback da spendere nelle attivitĂ commerciali e per servizi" che fanno parte di "Zona Wagner", il centro commerciale diffuso che abbraccia il quartiere, con al centro proprio il mercato.

