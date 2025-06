La comunità islamica | No alla strumentalizzazione dei gravi fatti di cronaca

la comunità islamica locale si dissocia fermamente dalla strumentalizzazione di quanto accaduto, ribadendo il suo impegno per la convivenza pacifica e il rispetto reciproco. È fondamentale distinguere tra azioni individuali e il senso di comunità, che promuove valori di solidarietà e tolleranza. Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo possiamo superare le diffidenze e rafforzare il nostro tessuto sociale.

«Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti nella serata di mercoledì scorso, che hanno visto il coinvolgimento di giovani in via IV Novembre, sui quali sono in corso i dovuti accertamenti degli investigatori e benché i fatti siano di una gravità inaccettabile per la nostra città, costatiamo –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: fatti - cronaca - comunità - islamica

Troppo sangue, pochi fatti. L'Italia è ormai assuefatta dalla finta cronaca nera - In un’Italia ormai assuefatta dalla falsa cronaca nera, il vero volto della realtà emerge sempre più sfocato.

Islam e città: la Festa del Sacrificio anche a Trieste Akram Omar (Presidente della Comunità islamica di Trieste) Conduce Luca Marsi Vai su Facebook

Translate postLa Repubblica Islamica divulga fake news per trasmettere al popolo iraniano un’immagine di grande vittoria. https://buff.ly/BBmV51f Vai su X

La Comunità Islamica Fatti inaccettabili per Piacenza, ma no a strumentalizzazioni; Festa del sacrificio, la comunità islamica prega per la Palestina: Giustizia e pace a Gaza (VIDEO); Alle comunali di Monfalcone una lista islamica.