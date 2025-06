La commedia degli equivoci Allievi sul palco

Preparatevi a ridere di gusto con "La presidentessa", una commedia degli equivoci irresistibile che porta sul palco un cast di talentuosi allievi, proprio dal centro multiculturale di Mezzago. Con dialoghi pungenti, situazioni esilaranti e un ritmo incalzante, questa rappresentazione promette di coinvolgere e divertire il pubblico. Non perdete l’appuntamento: stasera, domani e domenica alle 21 al Bloom. La scena è pronta, il divertimento garantito!

Una girandola di equivoci, un testo senza peli sulla lingua e un andamento scenico vivace, per una rappresentazione che farà ridere e divertire. È lo spettacolo teatrale “ La presidentessa “, in scena oggi, domani e domenica alle 21 al Bloom di Mezzago. A interpretare l’opera saranno una dozzina di attori che hanno seguito i corsi di recitazione organizzati dal centro multiculturale. La pièce, curata da Lilli Valcepina e Aldo Castelli con la collaborazione di Maria Bonolis, è liberamente tratta dalla brillante commedia scritta a inizio ‘900 dal francese Maurice Hennequin insieme a Pierre Veber, un testo in 3 atti che è tra i più rappresentati del genere del vaudeville: tra equivoci, trovate e colpi di scena, lo spettacolo racconta le vicende di Gobette, una spregiudicata e maliziosa soubrette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La commedia degli equivoci. Allievi sul palco

