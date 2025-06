La comicità irriverente di Saverio Raimondo alla Rocca Malatestiana con Risate finte

Preparati a ridere senza freni con la comicità irriverente di Saverio Raimondo alla Rocca Malatestiana di Cesena! Lunedì 30 giugno, alle ore 20.30, l’umorismo tagliente e le risate finte si mescolano in uno spettacolo imperdibile che promette di stuzzicare i tuoi sensi e il tuo senso dell'umorismo. Dopo una serie di battute pungenti e momenti di pura comicità, resterai sicuramente con il sorriso sulle labbra. Non mancare!

Lunedì 30 giugno, a partire dalle ore 20.30, la Rocca Malatestiana di Cesena torna a ospitare la comicità. Per l'occasione sale sul palco Saverio Raimondo, volto noto del piccolo schermo, autore, conduttore e stand-up comedian. Raimondo è conosciuto per il suo stile caustico e irriverente.

