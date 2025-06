La colonnina di mercurio sale ancora | temperature elevate e afa

L’afa intensa continua a dominare la Valpadana, con temperature che non accennano a diminuire. Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo prevede un lungo periodo di disagio, protetto dall’espansione dell’alta pressione africana che si estende sull’Europa centro-meridionale. Solo qualche fronte transiterà nel continente, lasciando il caldo torrido a imperversare. Per i prossimi giorni, prepariamoci a vivere in questa calura insostenibile, sperando in qualche breve sollievo.

"Forte disagio da afa in Valpadana" prevede Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo per le previsioni meteo dei prossimi giorni. Analisi sinottica L'espansione verso nord dell'alta pressione di origine africana protegge tutta l'Europa centro-meridionale dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche e questa situazione è destinata a protrarsi ancora per molti giorni. Assisteremo soltanto al passaggio di qualche fronte sull'Europa centro-settentrionale che lambirà con la parte più meridionale il nord Italia, generando qualche sporadico rovescio. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e rimarranno particolarmente elevate, con forte disagio da afa in Valpadana.

