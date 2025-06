La collezione Westwing Crosby Studios non è semplicemente un insieme di arredi, ma un invito a rivoluzionare il nostro modo di vivere. Ispirata dall’energia di Parigi, questa collaborazione esclusiva segna un nuovo capitolo nell’interior design, unendo stile e funzionalità in ogni dettaglio. Lunedì 23 giugno, Westwing ha svelato questa collezione speciale, pronta a trasformare gli spazi e a ispirare nuovi modi di vivere con eleganza e innovazione.

Parigi, la città che più di ogni altra incarna l'eleganza e la creatività, è stata il luogo ideale per lanciare una collaborazione che segna un capitolo importante nell'interior design di Westwing. Lunedì 23 giugno, Westwing ha svelato la collaborazione speciale con Harry Nuriev, fondatore di Crosby Studios, un designer che non smette mai di sorprendere per la sua visione audace e fuori dagli schemi. La collezione Westwing Crosby Studios non è semplicemente un insieme di arredi: è un invito a cambiare il nostro modo di vivere e pensare gli spazi che abitiamo, trasformandoli in luoghi di espressione e identità.