La classifica delle città d’Italia dove si vive e si lavora meglio

Scopri le città italiane dove vivere e lavorare al meglio, secondo una recente indagine di Italiadecide, Intesa Sanpaolo e Makno. Contrariamente alle grandi metropoli, sono le città medie come Bologna, Verona e Bergamo a offrire l’equilibrio perfetto tra carriera e qualità di vita. Questi risultati confermano che, spesso, il vero benessere si trova nelle realtà più vicine alle nostre radici, dove si costruiscono vite più soddisfacenti e piene di significato.

Una nuova indagine rivela quali sono le città italiane dove si vive meglio. Il bilanciamento tra vita privata e lavoro non si trova nelle grandi metropoli, ma in realtà di medie dimensioni come Bologna, Verona, Bergamo. Lo studio, intitolato L'Italia e la sua reputazione – Le Città, è stato condotto da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo e la società di ricerca Makno. L'obiettivo era valutare in che misura le città italiane contribuiscono alla reputazione complessiva del Paese, sia dal punto di vista sociale sia economico e culturale.

