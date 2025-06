La città da oggi ha il suo centro anti discriminazioni

Udine dimostra ancora una volta il suo impegno per l’inclusione e i diritti di tutti, inaugurando oggi il nuovo centro anti discriminazioni dedicato alle persone LGBTQIA+. Situato in via Grazzano, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Alla cerimonia, l’assessora Arianna Facchini ha sottolineato come questa struttura sia un segnale forte di sensibilità e progresso, rafforzando la comunità e promuovendo pari opportunità per tutti.

È stato inaugurato questa mattina, in via Grazzano, il nuovo centro antidiscriminazione dedicato alle persone LGBTQIA+. Presente alla cerimonia l’assessora alle pari opportunità Arianna Facchini, che ha espresso soddisfazione per l’apertura della nuova struttura: “Udine compie un passo concreto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

A Udine inaugurato il primo centro Centro Antidiscriminazioni LGBTQIA+