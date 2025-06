La Cina spaventa l’occidente | primo test di volo per il drone madre che potrà lanciare 100 droni in sciame

La Cina si prepara a rivoluzionare il campo militare con il nuovo drone Jiutian, un colosso senza pilota capace di lanciare fino a 100 droni in sciame. Un primo test di volo imminente potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nella guerra moderna, spingendo l’Occidente a riconsiderare le proprie strategie di difesa. La sfida è aperta: questa tecnologia cambierà le regole del gioco o rimarrà un’arma temuta e inesplorata?

La Cina si prepara a testare un nuovo velivolo militare senza pilota che rischia di cambiare il volto della guerra aerea moderna. Si tratta del Jiutian, un gigantesco drone da combattimento in grado di trasportare e lanciare fino a 100 droni più piccoli per attacchi in sciame, una tecnologia che desta crescente preoccupazione tra gli analisti militari e i Paesi della regione indo-pacifica. Il test di volo, secondo quanto riferisce l'emittente statale CCTV, è previsto entro la fine di giugno. Progettato da un'azienda controllata dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC), il più grande costruttore aeronautico del Paese, il drone Jiutian è stato presentato ufficialmente lo scorso novembre in occasione di un salone aeronautico.

