La Cina si sta prendendo il mondo senza sparare un colpo | la strategia di Pechino tra Usa e Russia

Mentre Stati Uniti e Russia si affrontano sui campi di battaglia, la Cina di Xi Jinping si muove con abilità silenziosa, plasmando un nuovo ordine mondiale senza sparare un colpo. Come nel 1997 con Hong Kong, Pechino preferisce riconfigurare gli equilibri globali attraverso strategie di stabilità e influenza sottile, lasciando emergere una leadership alternativa all’egemonia occidentale. Il gioco di potere si fa più sottile: Tokyo e Seoul già mostrano segnali di diserzione...

Con Russia e Stati Uniti intrappolati nei propri campi di battaglia, Pechino avanza senza clamore. Come per Hong Kong nel 1997, la Cina punta a riconfigurare l'ordine globale senza fuoco né fiamme: emergere come garante di stabilità, restare fuori dal logoramento bellico, e offrire un'alternativa silenziosa ma solida all'egemonia occidentale. Nella guerra degli altri, Xi gioca per sottrazione e arrivano i primi segnali: Tokyo e Seoul disertano il summit NATO.

#BREAKINGNEWS. Russia, il ministro dell'Economia: il Paese è sull'orlo della recessione https://www.ilsole24ore.com/art/russia-ministro-dell-economia-paese-e-sull-orlo-recessione-AHQh3JKB

