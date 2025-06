La Cina potrebbe aver raggiunto il picco delle emissioni

La Cina, col suo peso globale nelle emissioni di CO2, potrebbe aver raggiunto il tanto atteso picco delle emissioni, segnando una svolta cruciale nella lotta ai cambiamenti climatici. Sebbene l’abbassamento dello 1% sia modesto, rappresenta un segnale promettente per il futuro. Secondo un rapporto di Carbon Brief, questa tendenza potrebbe preannunciare il raggiungimento di un plateau, aprendo nuove prospettive per uno sviluppo più sostenibile e responsabile. La sfida ora è consolidare questo trend positivo.

di Giuliano Velotto Romano Le emissioni di CO2 della Cina sono diminuite dell’1% negli ultimi 12 mesi, che è pochissimo, ma ci dĂ un’idea di come esse potrebbero evolversi in futuro. Questi dati provengono da un rapporto di Carbon Brief ed è interessante perchĂ© coinvolge il Paese con le maggiori emissioni in valori assoluti di CO2 (ma non per le emissioni pro capite) al mondo e potrebbero indicare l’inizio di un “plateu” nelle emissioni. La riduzione delle emissioni è stata guidata dalla crescita della capacitĂ di energia eolica, solare e idroelettrica, metodi nella produzione di energia di cui detiene il primato mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: emissioni - cina - potrebbe - aver

