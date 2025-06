La Cina marcia sull’Europa La scossa di Pechino alla Aiib

La Cina sta scuotendo le fondamenta dell'Europa con un colpo di scena inatteso alla AIIB, la banca asiatica per gli investimenti. Se fino a poco tempo fa si pensava che Byd fosse l’unico attore asiatico a influenzare il nostro continente, ora dobbiamo ricrederci. Un nuovo protagonista, forse più discreto ma altrettanto potente, ha iniziato a muoversi. E il suo ingresso potrebbe rivoluzionare gli equilibri geopolitici e finanziari. La partita è appena iniziata.

Chi pensava che la Cina avesse una sola testa di ponte in Europa, dovrà ricredersi. Fosse stata solo Byd, la casa automobilistica che sta terremotando il mercato mondiale, sarebbe stato, forse, un rischio accettabile. Ora però un altro attore di peso è pronto a scendere in campo. Anzi, lo ha già fatto, magari più silenziosamente. La Banca asiatica per gli investimenti (Aiib, vero e proprio alter ego della occidentale e battente bandiera americana World Bank), è a tutti gli effetti l'istituzione con cui la Cina può allungare le mani su economie ben lontane dal proprio perimetro. Pechino è il primo azionista, nonché l'ispiratore.

In questa notizia si parla di: cina - europa - aiib - marcia

