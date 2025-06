La chiusura della Ferriera fu percorso guidato dalla Regione non si può riscrivere la storia

La chiusura della Ferriera rappresenta un capitolo complesso e cruciale, segnato da decisioni prese con lungimiranza e impegno. Guidata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, questa trasformazione ha dimostrato come politiche mirate possano plasmare un futuro sostenibile, riconvertendo un’area storica verso nuove opportunità . Non si può riscrivere la storia, ma si può certamente scrivere il suo nuovo capitolo, puntando a innovazione e rispetto per l’ambiente.

"Non si può riscrivere la storia. La chiusura dell’area a caldo e la conseguente riconversione industriale dell’area a caldo sono il risultato di un percorso guidato in primis dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha saputo assumersi responsabilitĂ concrete, definire un progetto di medio-lungo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

