La chiamavano stand up comedy | chi sono i nuovi comici che riempiono i locali di Palermo

La scena della stand-up comedy a Palermo è più vivace che mai, con giovani talenti pronti a conquistare il pubblico. Tra racconti di vita da tatuatore, riflessioni sul mondo femminile e disabilità, e influencer con migliaia di follower, i nuovi comici portano un’energia fresca e autentica. Alcuni prediligono la tradizione, altri innovano sui social. Ma tutti condividono una passione: far ridere e stupire. E il futuro di questa arte è già sotto i nostri occhi.

C’è chi racconta la sua vita da tatuatore e chi condividendo spaccati di vita quotidiana parla di disagi relativi al mondo femminile e di disabilità. Ma anche chi fa lo youtuber e vanta migliaia di follower sui social. Poi c'è chi invece preferisce esibirsi alla vecchia maniera e chi, per vivere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

