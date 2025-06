La certezza dell’incertezza

Nel vasto spazio dell’incertezza, una moltitudine di esperti e decisori politici cercano di tracciare linee di futuro. Tuttavia, la loro focalizzazione sul presente spesso limita la visione, lasciando spazio a chi ancora non ha le catene delle convenzioni. Sono i principianti, gli innovatori autentici, a portare la vera novità, sfidando la staticità delle certezze consolidate. Solo così possiamo aprire nuove prospettive e plasmare un domani più audace e...

Tutto lo spazio e? occupato da una folla di esperti fondamentalisti formata dai decisori politici e dai loro staff di consulenti. Sono costoro i regolatori che gestiscono il presente senza poter approntare il futuro. Sono gli esperti delle aspre cose di oggi; proprio per questo la loro apertura sul futuro contiene molte meno possibilità rispetto alla mente sgombra dei principianti – i non esperti o, se preferite, le avanguardie che hanno gia? rotto i ponti con il passato. Quel che accadrà lungo il percorso verso il futuro lo scoprirà strada facendo, come parte del processo di rifare e inventare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l'Iran, faranno i conti con una risposta dura». E' la minaccia che arriva dal Consiglio dei Guardiani, potente istituzione ch

