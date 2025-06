La centrale unica di Carate Dalla febbre al mal di pancia | 70mila interventi in 9 mesi

Dal 10 settembre, la centrale unica di Carate offre un supporto fondamentale ai cittadini della Brianza, gestendo oltre 70.000 interventi in soli nove mesi. Dalla febbre al mal di pancia, il servizio aiuta a risolvere problemi sanitari acuti ma non urgenti, alleggerendo i pronto soccorso e garantendo assistenza tempestiva. Questo innovativo modello rafforza la sanità locale, assicurando che chi ha bisogno di cure urgenti riceva l’attenzione che merita.

Aiuta i cittadini a risolvere i problemi sanitari acuti, ma non urgenti. E, allo stesso tempo, contribuisce a non sovraffollare i centri di pronto soccorso della Brianza garantendo che questi possano svolgere il loro servizio in modo più efficace nell’interesse di chi è davvero in difficoltà . Il servizio di continuità assistenziale funziona in modo egregio nel territorio brianzolo. È stato inaugurato il 10 settembre, con l’attivazione della centrale unica nel poliambulatorio del presidio ospedaliero di Carate Brianza, è in funzione sette giorni su sette dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì, 24 ore su 24 nei giorni prefestivi e festivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La centrale unica di Carate . Dalla febbre al mal di pancia: 70mila interventi in 9 mesi

