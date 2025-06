La Cassazione smonta il dl Sicurezza | dubbi di costituzionalità Nordio è incredulo

La Cassazione mette in discussione il DL Sicurezza, smontandone punto per punto le criticità. La relazione dell'ufficio del massimario evidenzia dubbi di costituzionalità e mette in luce le lacune nel metodo e nel merito del provvedimento, scatenando un dibattito acceso tra gli esperti. Se la Consulta confermerà questi dubbi, potrebbe essere a rischio l'intera validità della normativa. È un momento cruciale che potrebbe cambiare le regole del gioco.

"Criticità" nel "metodo" e nel "merito", nonché dubbi di costituzionalità che - se confermati dalla Consulta - potrebbero portare a invalidare l'intero provvedimento. L'ufficio del massimario della Cassazione 'smonta' pezzo per pezzo il dl Sicurezza - già convertito in legge dal Parlamento - e in una relazione passa in rassegna le principali problematiche connesse alle nuove norme. Il testo depositato alla suprema corte qualche giorno fa non ha alcun effetto giuridico, ma dà un'idea delle perplessità che in futuro potrebbero orientare eventuali ricorsi e giudizi. E comunque basta a innescare le polemiche politiche, con le opposizioni che attaccano e chiedono al governo di fare "un passo indietro" e la maggioranza che, con Forza Italia, parla di "invasione di campo" e di "ennesima provocazione".

La Cassazione smonta il decreto sicurezza: 33 punti sotto la lente della Suprema Corte. In un documento di 129 pagine, un gesto rarissimo e di grande peso, la Corte mette in discussione la legittimità costituzionale di un decreto-legge appena approvato, segnando un momento cruciale nella legalità repubblicana.

