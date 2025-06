La Cassazione smonta il decreto Sicurezza del governo Meloni | cosa hanno scritto i giudici

La Corte di Cassazione smonta il decreto sicurezza del governo Meloni con una relazione di 129 pagine che mette in luce numerosi profili critici. I giudici evidenziano problematiche sul metodo di approvazione e sui contenuti delle nuove norme, tra cui 22 reati e aggravanti introdotti. Un pronunciamento che potrebbe avere ripercussioni importanti sul futuro del testo legislativo e sulla sua applicazione. Continua a leggere per scoprire cosa hanno scritto i giudici.

In una relazione di 129 pagine, la Corte di Cassazione ha commentato il testo del decreto Sicurezza, con cui il governo Meloni ha introdotto 22 tra nuovi reati e aggravanti. Il testo sottolinea moltissimi profili critici sia sul metodo, cioè come sono state approvate le norme, sia sui contenuti del decreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: decreto - cassazione - sicurezza - governo

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: assenza di urgenza reale, aggravanti sproporzionate e rischio d’incostituzionalità . Ennesimo flop del governo. Noi continuiamo a opporci in Parlamento: la sicurezza è un diritto dei cittadini, non uno strumento ideolo Vai su X

La Corte di Cassazione ha appena smontato il Decreto Sicurezza del Governo Meloni. Ha fatto presente l’incostituzionalità di questa legge. Secondo la Corte di Cassazione con la sua relazione 33/2025, il decreto manca di urgenza, di norme eterogenee, viol Vai su Facebook

La Cassazione «boccia» il decreto sicurezza: «Non c'era urgenza, rischio incostituzionalità ». Cannabis, cortei, carcere: le criticità ; La Cassazione boccia il decreto Sicurezza per l'assenza dei casi di necessità e urgenza e per l'ipertrofia penalistica; La Cassazione boccia il decreto Sicurezza per l'assenza dei casi di necessità e urgenza e per l'ipertrofia penalistica.

La Cassazione smonta il decreto Sicurezza del governo Meloni: cosa hanno scritto i giudici - In una relazione di 129 pagine, la Corte di Cassazione ha commentato il testo del decreto Sicurezza, con cui il governo Meloni ha introdotto 22 tra nuovi ... fanpage.it scrive

Decreto sicurezza bocciato dalla Corte di Cassazione per rischio incostituzionalità - Il cosiddetto Decreto Sicurezza è a rischio di incostituzionalità in più punti. Scrive tg.la7.it