La Cassazione smonta il decreto sicurezza | 33 punti sotto la lente della Suprema Corte

La Cassazione smonta il decreto sicurezza: 33 punti sotto la lente della Suprema Corte. In un documento di 129 pagine, un gesto rarissimo e di grande peso, la Corte mette in discussione la legittimità costituzionale di un decreto-legge appena approvato, segnando un momento cruciale nella legalità repubblicana. Il verdetto è chiaro: il decreto voluto dal governo Meloni presenta gravi irregolarità, ponendo a rischio la stabilità del quadro giuridico.

In 129 pagine di denso lessico giuridico, la Corte di Cassazione ha compiuto un gesto rarissimo: mettere in discussione la legittimità costituzionale di un intero decreto-legge appena varato. Il documento – la relazione 332025 dell’Ufficio del Massimario – non è vincolante, ma è il termometro autorevole della legalità repubblicana. E il verdetto è netto: il decreto sicurezza voluto dal governo Meloni è viziato nel metodo e nel merito, e rischia di essere incostituzionale. Il parere, come detto, non vincolante è tuttavia giuridicamente è pesantissimo. Non lo dice l’opposizione. Lo dice la Suprema Corte, il massimo organo della giurisdizione della repubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Cassazione smonta il decreto sicurezza: 33 punti sotto la lente della Suprema Corte

In questa notizia si parla di: decreto - cassazione - sicurezza - corte

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

La Corte di Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: viola la legalità con aggravanti ingiustificate. Vai su X

Una sberla epocale. La Corte di Cassazione ha appena fatto a pezzi il Decreto Sicurezza di Salvini, Meloni e Piantedosi. Non una critica, non un appunto. Una demolizione punto per punto. Lo ha fatto con una relazione durissima, la n. 33/2025, che di fatto de Vai su Facebook

Decreto sicurezza, dalla Cassazione una bocciatura netta: “Criticità nel metodo e nel merito”; Decreto sicurezza: la relazione del Massimario della Corte di cassazione; Il dl Sicurezza sotto la lente della Cassazione.

Decreto sicurezza, la bocciatura della Corte di Cassazione: «Rischio incostituzionalità» - La Corte di Cassazione ha bocciato il decreto sicurezza: «Rischio di incostituzionalità sia per le modalità con cui è stato adottato, sia per il contenuto stesso delle norme». Secondo msn.com

La Cassazione boccia il dl Sicurezza: “Dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo, mancano requisiti urgenza” - È il riassunto del giudizio della Cassazione sul decreto Sicurezza, contenuto nelle 129 pagine della relazione dell’ Uffi ... Da ilfattoquotidiano.it