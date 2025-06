La Cassazione smantella il dl Sicurezza | un focus sulla critica all’articolo 10 e cosa c’entrano le famiglie sfrattate

La Cassazione ha recentemente smantellato il decreto legge Sicurezza, scatenando un acceso dibattito pubblico. Al centro delle critiche, l'articolo 10 e il suo impatto sulle famiglie sfrattate, simbolo di una normativa che rischia di compromettere diritti fondamentali. Le contestazioni, provenienti da diverse istituzioni e associazioni, evidenziano un crescente malcontento sociale. Ma cosa significa tutto questo per le famiglie coinvolte? Scopriamolo insieme.

Sul decreto legge Sicurezza, recentemente convertito in legge, si è molto discusso e si sono viste mobilitazioni che nelle città hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Al decreto legge sicurezza aspre critiche le avevano rivolte le Camere penali, il Csm, l’Associazione Magistrati, sindacati come la Cgil, sindacati inquilini quali Unione Inquilini, Sunia, Sicet, associazioni come Antigone e molti altri, fino ad arrivare, per la prima volta credo nella storia di un Paese del G7, a ben otto Relatori Onu che hanno scritto al governo affermando, senza mezzi termini, che il decreto sicurezza violava numerosi articoli del Patto sui diritti economici sociali e culturali, che l’Italia ha sottoscritto e recepito con la legge 881 del 1977. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Cassazione smantella il dl Sicurezza: un focus sulla critica all’articolo 10 e cosa c’entrano le famiglie sfrattate

In questa notizia si parla di: sicurezza - cassazione - smantella - focus

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

Dl Sicurezza, la Cassazione a sezioni unite: ‘Non può essere applicato in modo retroattivo’. Ma per il permesso non basta l’integrazione - Il Fatto Quotidiano - Dl Sicurezza, la Cassazione a sezioni unite: ‘Non può essere applicato in modo retroattivo’. Segnala ilfattoquotidiano.it

Con il decreto Sicurezza il governo smantella lo Stato di diritto - MSN - Giovedì l’Aula della Camera ha approvato con 163 voti favorevoli, 91 voti contrari e un astenuto il dl Sicurezza, su cui il governo aveva posto la questione di fiducia. Secondo msn.com