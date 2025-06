La Cassazione sbotta | perché il Decreto Sicurezza rischia di stravolgere le libertà personali!

La Cassazione alza la voce, mettendo in guardia sulle possibili minacce alle libertà fondamentali rappresentate dal Decreto Sicurezza. Con un’analisi dettagliata di 129 pagine, la Suprema Corte evidenzia come l’uso della decretazione d’urgenza possa mettere a rischio principi di proporzionalità e tutele penali. La questione sollevata è di estrema rilevanza: il decreto potrebbe davvero compromettere i diritti civili?

Roma - La Suprema Corte solleva dubbi rilevanti su metodo e contenuti del decreto, evidenziando potenziali violazioni di principio di proporzionalità, procedura legislativa e tutele penali. La Suprema Corte di Cassazione, attraverso l’Ufficio del Massimario, ha evidenziato significative criticità nel recente Decreto Sicurezza, in un’analisi approfondita di ben 129 pagine. Al centro delle osservazioni vi è l’impiego della decretazione d’urgenza, ritenuta ingiustificata, in quanto “non emerge alcun elemento di straordinaria necessità rispetto al testo già ampiamente discusso nelle Camere”. Secondo la Corte, la trasformazione del testo, votato in prima lettura alla Camera il 18 settembre 2024, in un decreto-legge identico, ha determinato una compressione del dibattito parlamentare. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - La Cassazione sbotta: perché il Decreto Sicurezza rischia di stravolgere le libertà personali!

In questa notizia si parla di: cassazione - decreto - sbotta - sicurezza

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

# **La Cassazione smonta il Decreto Sicurezza: un colpo al governo** La **Corte di Cassazione** ha emesso una **relazione durissima** (n. 33/2025) contro il **Decreto Sicurezza** voluto dal governo Meloni, definendolo un **"minestrone pericoloso"** che Vai su Facebook

La Cassazione sbotta: perché il Decreto Sicurezza rischia di stravolgere le libertà personali!.

La Cassazione sbotta: perché il Decreto Sicurezza rischia di stravolgere le libertà personali! - La Suprema Corte solleva dubbi rilevanti su metodo e contenuti del decreto, evidenziando potenziali violazioni di principio di ... Da abruzzo24ore.tv

Dl Sicurezza, la relazione della Cassazione: “Ci sono criticità” - In una relazione di 129 pagine viene espressa perplessità, in particolare, contro "la decretazione di urgenza", ... Riporta tg24.sky.it