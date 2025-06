La Cassazione boccia il dl sicurezza | Rischio incostituzionalità Traballa il decreto tanto voluto dal governo Meloni

La Corte di Cassazione mette in discussione il decreto sicurezza, uno dei pilastri del governo Meloni. In un'analisi approfondita di 129 pagine, sono emerse criticità su 33 punti chiave, minando la validità del provvedimento. La decretazione d’urgenza e le norme troppo eterogenee rischiano di compromettere la legittimità del decreto stesso. Una sfida che potrebbe portare a ripensamenti importanti sulla politica di sicurezza adottata.

La Corte di Cassazione ha sostanzialmente bocciato il decreto sicurezza, tanto voluto dal governo Meloni. In una relazione di 129 pagine, infatti, l’ufficio del Massimario ha rilevato numerose criticitĂ , entrando nel merito di alcuni dei 14 nuovi reati introdotti dal decreto o delle aggravanti di norme giĂ in vigore e rilevando ben 33 passaggi critici. In particolare «la decretazione di urgenza», «le norme troppe eterogenee» e «le sanzioni sproporzionate» mettono a rischio il futuro del provvedimento, approvato in fretta e furia con la scorciatoia del provvedimento d’urgenza dopo mesi di dibattito parlamentare. 🔗 Leggi su Open.online

Altra tegola sul governo e sul decreto tanto voluto da Salvini La Cassazione boccia il dl Sicurezza: "Dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo, mancano requisiti urgenza" L'Ufficio del Massimario della Suprema Corte denuncia la "disomogeneità " della l

