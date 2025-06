La Cassazione boccia il dl sicurezza | Rischio incostituzionalità Nordio | Io incredulo Dalla cannabis ai cortei | tutte le criticità

La Cassazione ha bocciato il DL Sicurezza, sollevando dubbi di incostituzionalità e alimentando l’incredulità tra i sostenitori. Dal rischio per la cannabis ai cortei di protesta, le criticità sono molte e il parere della Suprema Corte, pur non vincolante, mette in forse il futuro del provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni. Ora, il destino di questa legge si gioca sul filo del rasoio.

Il parere della Suprema Corte non è vincolante ma pone a rischio il futuro del provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni.

