La Cassazione boccia il dl Sicurezza | Dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo mancano requisiti urgenza

La Cassazione mette sotto accusa il decreto Sicurezza, evidenziando gravi dubbi di costituzionalità sia nel merito che nel metodo. La relazione dell’Ufficio del Massimario sottolinea come un provvedimento fondamentale per il governo ponga questioni irrisolte e rischi di incostituzionalità, soprattutto considerando l'assenza di requisiti di urgenza. Un giudizio che apre un dibattito cruciale sulla legittimità e l’efficacia delle misure adottate, lasciando aperto il confronto tra istituzioni e cittadini.

Un provvedimento con seri dubbi di incostituzionalità nel metodo e nel merito. È il riassunto del giudizio della Cassazione sul decreto Sicurezza, contenuto nelle 129 pagine della relazione dell' Ufficio del Massimario della Suprema Corte, l'organo incaricato, tra l'altro, di studiare le novità normative. Il documento contiene una bocciatura senza appello del provvedimento-bandiera del governo, a partire dalla scelta di trasformare da un giorno all'altro in decreto legge il "vecchio" ddl Sicurezza, all'esame del Parlamento da oltre un anno, riprendendone i contenuti " quasi alla lettera ". Riportando le numerose critiche già giuristi e magistrati, la Cassazione sottolinea l'" evidente mancanza " dei presupposti di " straordinaria necessità ed urgenza " imposti dalla Costituzione, poiché "nessun fatto nuovo è occorso tra la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto".

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza

