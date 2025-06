La Cassazione boccia il decreto sicurezza rischio incostituzionalità

La Cassazione mette in discussione il decreto sicurezza, evidenziando rischi di incostituzionalità e criticando le modalità con cui è stato approvato. La decisione solleva dubbi sul rispetto delle garanzie costituzionali e sulla legittimità di alcune disposizioni chiave. Una bocciatura che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della normativa e sul clima politico italiano. Ma cosa succederà ora?

La Corte di Cassazione, l’organo di terzo grado di giudizio della giustizia italiana, ha espresso un parere molto negativo sul nuovo decreto sicurezza approvato dal Governo Meloni. La Cassazione ha criticato sia la scelta di rendere quello che in origine era un disegno di legge, un decreto di urgenza, in assenza di vere necessità, sia diversi passaggi nel merito. Tra questi, in tutto almeno una trentina, le norme sui cortei, sul “terrorismo della parola”, sulle carceri e le detenute madri, e anche sulla lotta alla mafia e sulla prevenzione dei crimini. Il parere della Corte di Cassazione. Quello espresso dalla Cassazione è un parere, il numero 33 del 2025, non vincolante, ma che rimane comunque molto pesante dal punto di vista giuridico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Cassazione boccia il decreto sicurezza, rischio incostituzionalità

In questa notizia si parla di: cassazione - decreto - sicurezza - boccia

Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni: in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza - La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante.

La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: assenza di urgenza reale, aggravanti sproporzionate e rischio d’incostituzionalità. Ennesimo flop del governo. Noi continuiamo a opporci in Parlamento: la sicurezza è un diritto dei cittadini, non uno strumento ideolo Vai su X

Decreto sicurezza a rischio incostituzionalità La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza (Legge 80/2025): manca urgenza, norme eterogenee,... Vai su Facebook

La cassazione boccia il decreto sicurezza; Decreto sicurezza, dalla Cassazione una bocciatura netta: “Criticità nel metodo e nel merito”; La Corte di Cassazione boccia il decreto sicurezza: viola la legalità con aggravanti ingiustificate.

Dl Sicurezza, la Cassazione lo boccia: “Criticità e mancano i requisiti di urgenza e necessità” - 80 del 9 giugno, il cosiddetto decreto sicurezza, licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso aprile ... Da dire.it

La Cassazione boccia il dl Sicurezza: “Dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo, mancano requisiti urgenza” - È il riassunto del giudizio della Cassazione sul decreto Sicurezza, contenuto nelle 129 pagine della relazione dell’ Uffi ... Scrive ilfattoquotidiano.it