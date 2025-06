La Cassazione boccia il decreto sicurezza | Non c' è urgenza rischio incostituzionalità Dalla cannabis ai cortei | tutte le criticità

La Cassazione ha bocciato il decreto sicurezza, sollevando dubbi sulla sua costituzionalità e mettendo in discussione le misure più controverse, dalla regolamentazione della cannabis ai cortei. Sebbene il parere non sia vincolante, il rischio di un futuro indefinito per il provvedimento è reale, soprattutto considerando l’importanza strategica che il governo Meloni aveva attribuito a questa normativa. È il momento di capire cosa possa riservare il destino di questa legge.

Il parere della Suprema Corte non è vincolante ma pone a rischio il futuro del provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni.

