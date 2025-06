La Cassazione boccia il decreto il sicurezza rischio di incostituzionalità

La Corte di Cassazione mette in dubbio la compatibilità del decreto sicurezza con i principi costituzionali, evidenziando criticità che potrebbero minare il quadro delle garanzie fondamentali. Un campanello d’allarme che apre una delicata discussione sul futuro della normativa e sulla tutela dei diritti civili nel nostro Paese. La questione resta centrale: quanto potrà resistere questa legge di fronte a un sistema giuridico sempre più attento alla tutela dei principi di costituzionalità?

Apre la strada a una "possibile violazione di plurimi principi di costituzionalità in materia penale" il decreto sicurezza approvato dal governo Meloni A rilevarlo è l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che in una relazione sul provvedimento rileva la presenza di diverse "criticità" sia sul fronte del metodo sia per quanto riguarda il merito.

