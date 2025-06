La Caporetto europea dei dazi il bullismo di Trump funziona solo con l’Ue con zero tasse per le imprese Usa

La recente escalation commerciale e le minacce di Trump svelano una strategia che favorisce gli USA a discapito di Europa, Canada e Cina. Mentre le tensioni crescono, l’Europa si mostra pronta a negoziare, anche se i vantaggi sembrano inclinati a favore degli Stati Uniti. È il momento di capire come questa battaglia economica possa cambiare il panorama globale e quali alleanze si rafforzeranno o si indeboliranno lungo il cammino.

Le minacce del presidente Usa non hanno spaventato Canada e Cina, mentre in Europa siamo pronti ad accettare un compromesso che nasconde vantaggi solo per gli americani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Caporetto europea dei dazi, il bullismo di Trump funziona solo con l’Ue (con zero tasse per le imprese Usa)

